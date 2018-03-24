السعودية.. الشرطة تضبط حفلًا مختلطًا داخل مزرعة بمكة المكرمة

ألقت الشرطة السعودية القبض على 281 مخالفًا من الرجال والنساء، بعد ضبطهم في حفل مختلط بإحدى المزارع بطريق الفيحاء بمدينة مكة المكرمة.

ونقل موقع “سبق” المحلي عن مصادر (لم يسمها) أنه بعد توافُر معلومات لدى شرطة العاصمة المقدسة عن وجود تجمُّع لمجموعة من العمالة المخالفة بأعداد كبيرة في إحدى المزارع على طريق الفيحاء، ومحاطة بعقوم ترابية، وفيها عدد من الغرف، تقطنها عمالة، صدرت التوجيهات لقوة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري، وتعزيزها بالقوة اللازمة، والتحرك للموقع تحت جنح الظلام، واستخدام أقصى درجات التخفي رغم كثافة القوة المتوجهة للموقع، الذي يقارب عدد الموجودين فيه قرابة 500 شخص.

وأوضحت المصادر أن رجال القوة انتشروا حول الموقع، وتم تطويقه كاملًا، ثم الدخول إليه. واتضح أن المكان عبارة عن حفل زفاف مختلط لجالية من الجنسية الأفريقية، وتم ضبط جميع الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة والعمل البالغ عددهم 281 مخالفًا ومخالفة. وبتفتيش الموقع لم يُعثر على أي مضبوطات أو ممنوعات.

وتم تأمين الموقع بباصات، وتم نقل جميع المخالفين إلى مقر شعبة الضبط الإداري بالنسيم، التي تولى رجالها إعداد المحاضر، وإرسال المخالفين إلى مركز الإيواء بالشميسي حسب المتبع.