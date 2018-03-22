بالفيديو والصور.. بيع أغلى مركبة في العالم صممت من وحي القصص الخيالية

عُرضت للبيع مركبة الدفع الرباعي والمتعددة الأغراض “كارلمان كنغ”، بمبلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني، لتعد بذلك أغلى سيارة في العالم، حيث صمّمها مؤخرًا فريق صيني وأوروبي يتألف من 1800 شخص، بهدف توفير مجموعة مركبات رائعة.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المركبة تعد استثنائية، حيث كشفت الشركة الصينية أنها صمّمت 10 مركبات فقط من “كارلمان كنغ”، وتشبه مركبة “باتموبيل” المعروفة باسم “الرجل الوطواط”، ولكن مع تصاميم داخلية أتت مباشرة من الكتاب الهزلي الأمريكي DC المنتج للشخصيات البطولية الخيالية أمثال سوبرمان وباتمان ووندر وومن وغيرها.

وصمّم الفريق داخل المركبة مقاعد فاخرة، ووحدة ألعاب بلاي ستيشن، وثلاجة شمبانيا، وآلة إسبرسو لصنع القهوة والمشروبات الساخنة.

وتصل سرعتها القصوى إلى 140 كم في الساعة (87 ميلًا في الساعة)، وصنعت الزاوية الخارجية من ألياف الكربون والفولاذ.

وتزن كارلمان كنغ 4.5 طن، وعند عملية الشراء، سيتم تطوير هيكلها الخارجي، لتُصبح مضادة للرصاص، مما يجعل وزنها يصل إلى 6 أطنان.