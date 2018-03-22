عامل يثير إعجاب السعوديين بعدما ضرب أروع الأمثلة في الأمانة (صورة)

أثارت “أمانة” عامل مصري في السعودية تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد نشر مغرد سعودي قصته غير المألوفة.

وبحسب المغرد السعودي، زياد الصالح، وهو أحد أطراف القصة، فقد انتظر العامل، ويدعى أبو محمود المصري، 4 أشهر ليرجع له أموال، هي بقية عملية شراء وعاء لصنع القهوة “سبرتاية”.

ويقول الصالح، الذي وصف المصري بـ”العامل الأمين”، إنه دخل أحد محال بيع أدوات الرحلات بمجمع التعمير بالعاصمة الرياض قبل 4 أشهر وتحدث مع البائع المصري حول أمور عدة، من بينها بلدته دمياط في مصر، مبينًا أنه اشترى “سبرتاية” وخرج من المحل.

ويوم أمس، عاد الصالح إلى المحل ذاته، وألقى التحية على أبي محمود، ليتفاجأ باستقباله له بحفاوة كبيرة.

ويضيف: “أمس دخلت عليه وسلمت وقلت ازاي أهل دمياط، فرد جابك الله، وفتح الدرج وأخرج ورقة ألصق بها 300 ريال، وقال أعطيتني في المرة السابقة 500 ريال ولم تأخذ الباقي ومن يومها وأنا أنتظرك.. وكتبت هذه الورقة”.

ونشر الصالح صورة للورقة وقد كتب عليها أبو محمود: “300 ريال.. خطأ للأخ اللي أخذ السبرتاية وكنا نتكلم عن دمياط.. يا رب يرجع”.

وقال في تغريدة أخرى: “بارك الله فيك يا أبا محمود وأكثر من أمثالك وجودكم يبعث على الطمأنينة والتفاؤل”.

وذكر الصالح أن اسم المحل هو “محل الموسى لأدوات الرحلات مجمع التعمير”، كما نشر مقطع فيديو توضيحي لـ”السبرتاتية” ردًا على تساؤلات المغردين.

وحظيت قصة المغرد الصالح بتفاعل كبير من قبل مغردين، مشيدين بأمانة العامل، فيما سرد آخرون قصصًا مماثلة حصلت معهم في مختلف مناطق المملكة.