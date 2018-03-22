سعودية تثير الشجن بموقف إنساني مع زوجها (صورة)

تحولت أم سعودية إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بمناسبة يوم الأم، الذي يحل يوم الـ21 من مارس/آذار من كل عام.

السيدة السعودية، التي أطلق عليها ناشطون سعوديون لقب “ملاك على هيئة إنسان”، تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر”، حيث نشر نجلها قصة وفائها لزوجها، التي أقعدته الإعاقة الكاملة عن الحركة لأكثر من 25 عاماً.

#حقيقة لا يعلمها إلا القليلون! هذا أبي بإعاقة كاملة فاقد للحركة والنطق ويتنفس عن طريق فتحة الرغامى ويتغذى عن طريق أنبوب المعدة. بجواره أمي، رافقته وجالسته لأكثر من 25 عامًا وأعتنت به وبنا ولازالت كذلك حتى أصبحت اليوم تعتني بأحفادها. السؤال: هل #يوم_الام_العالمي يكفي لشكرك يا أمي؟ pic.twitter.com/yuU7BTJVwM — Hattan Asali????????⛺ (@HattanAsali) March 21, 2018

نجل السيدة السعودية، ويدعى حتان عسالي، وفي حسابه على “تويتر”، نشر صورة لوالدته “جسدت وفاءها اللامحدود لزوجها” وفق مغردين.

وتظهر الصورة والدة عسالي جالسة إلى جانب زوجها في أحد المستشفيات، حيث يعاني من إعاقة كاملة لأكثر من 25 عاماُ، وقد غلبها النعاس وغطت بنوم عميق إلى جانب السرير.

وقال عسالي في تغريدته: “حقيقة لا يعلمها إلا القليلون! هذا أبي بإعاقة كاملة فاقد للحركة والنطق ويتنفس عن طريق فتحة الرغامى، ويتغذى عن طريق أنبوب المعدة. بجواره أمي، رافقته وجالسته لأكثر من 25 عامًا، وأعتنت به وبنا ولا زالت كذلك، حتى أصبحت اليوم تعتني بأحفادها.. السؤال: هل #يوم_الأم_العالمي يكفي لشكرك يا أمي؟”.

وتفاعل مغردون سعوديون مع تغريدة عسالي، مشيدين بوفاء والدته التي صبرت على مرض زوجها لأكثر من 25 عامًا.

ووصف المغردون الوالدة الوفية بأنها “ملاك على هيئة إنسان”، مؤكدين أن جميع عبارات الإشادة والمديح لا تعطي هذه الأم حقها.