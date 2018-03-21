مستشار برلماني: ارتفاع الولادات خارج الزواج في المغرب سببه رونالدو

أثارت تدوينة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، علي العسري، ردود فعل متباينة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما ربط ارتفاع عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في بلاده بتأثر الشباب في البلاد بسلوك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأفاد العسري، خلال تدوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك، أن “اللاعب البرتغالي رونالدو، معشوق الشباب المغربي، يقول إن 2017 كانت أفضل سنة بالنسبة له، لما حققه من بطولات وألقاب، ولكونه رُزق بثلاثة أبناء، واحد من صديقته السابقة، وتوأم من شابة أخرى، فكيف إذن نستغرب ولادة أكثر من 50 ألف طفل في بلدنا خارج علاقة الزواج، وهو أكثر من عدد سكان جرادة، والعثور على معدل طفل كل يوم داخل صناديق القمامة في الدار البيضاء وحدها”.

واعتبر المستشار البرلماني أن حياة رونالدو الشخصية عامل مشجع لشباب المغرب كي يُقبل على علاقات خارج إطار الزواج، وتنتج عنها ولادات.

وعبّرت مجموعة أشخاص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم من هذه التدوينة والتي وصفوها بـ”المستفزّة”، معتبرين أن المستشار يكمن واجبه في إسماع صوت المواطنين، وإيجاد الحلول العقلانية لهم في شتى المجالات عبر بوابة البرلمان، لا أن يخوض في نقاش عقيم، وسخيف.

وكان تقرير حديث كشف معطيات صادمة عن أعداد المواليد خارج الزواج في المغرب.

وأوضح التقرير، الصادر عن صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يشهد 50 ألف ولادة من هذا النوع سنويًا.

وأكد التقرير أنه في المغرب يوجد 24 وليدًا متخلى عنه يوميًا، و300 من الرضع يُرمون وسط أكوام النفايات كل عام في مدينة الدار البيضاء وحدها.