زوجة “نيكولا ساركوزي” تتعرض لهجوم على إنستغرام بسبب التحقيق معه

نشرت المغنية الفرنسية “كارلا بروني ساركوزي”، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على حسابها في موقع إنستغرام، صورة لها بصحبة النجم “شارل أزنافور”، لكن تعليقات المتابعين تجاهلت محتوى الصورة، وركزت على الهجوم على زوجة الرئيس السابق؛ بسبب التحقيق معه حول اشتباه بتمويل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية العام 2007.

وجاءت أغلب التدوينات “جارحة وتعبر عن موقف أصحابها من ساركوزي”.

ومن بين تلك التدوينات قال أحدهم:”إنه أسوأ حثالة عرفتها الجمهورية الخامسة.. فليمتْ في السجن”، وفي تدوينة أخرى: “إذن فزوجك النصاب سيدخل السجن قريبًا”.

إضافة إلى تدوينات عنصرية، تسخر من أصول كارلا وزوجها، لأنها تنحدر من إيطاليا، فيما نيكولا ساركوزي ذو أصول مجرية يهودية، وتعتبرهما “عصابة من اللقطاء الأجانب الذين حكموا فرنسا”.

فيما حاول بعض محبي سيدة فرنسا الأولى سابقًا مواساتها ببضع كلمات، وتشجيعها على الصمود في وجه هذه المحنة الجديدة التي تمر بها أسرتها.

واستمر التحقيق مع نيكولا ساركوزي طيلة يوم أمس الثلاثاء، واستؤنف صباح اليوم الأربعاء بعد السماح له بقضاء الليلة في منزله.