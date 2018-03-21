في عيد الأم.. عضو مجلس الشورى السعودي كوثر الأربش تفاجئ متابعيها بصورة مؤثرة

جذبت الكاتبة والناشطة السعودية البارزة، كوثر الأربش، الأنظار إليها في ذكرى عيد الأم، اليوم الأربعاء، عندما نشرت صورة مؤثرة لآخر هدية تلقتها من نجلها الذي قضى في تفجير انتحاري رهيب استهدف مسجدًا في المنطقة الشرقية بالسعودية قبل نحو 3 أعوام.

ونشرت الأربش التي تحتل عدة مناصب حكومية ومعروفة على نطاق واسع داخل وخارج المملكة، صورة لنجلها محمد، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” وبجانبه صورة أخرى لقصاصة ورقية كتبها الشاب الراحل بيده كهدية لوالدته في ذكرى عيد الأم.

وكتبت الأربش، وهي عضو في مجلس الشورى السعودي وعضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، معلقةً على صورة نجلها محمد، وهديته الورقية البسيطة: “هديته الأخيرة، يوم الأم الأخير”.

وانهالت التعليقات على الصورة فور نشرها من قبل المغردين السعوديين الذين يتابعون الأربش، وبينهم نخب ثقافية معروفة أبدت تعاطفها ووقوفها بجانب الأم التي نالت شهرة كبيرة عقب تماسكها اللافت خلال حادث التفجير التي قضى فيه نجلها.

وكان الشاب محمد العيسى قد لقي حتفه في أيار/مايو من العام 2015، عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه أمام بوابة مسجد الإمام الحسين في حي العنود بالدمام بعد أن منعه نجل الأربش من دخول المسجد واستهداف المصلين.

وتنتمي كوثر الأربش للمذهب الشيعي شأن غالبية سكان المنطقة الشرقية للسعودية؛ لكنها تتبنى آراء معارضة لتفسيرات عدد من رجال الدين الشيعة وأتباعهم المعارضين للحكومة.