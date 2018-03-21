مفاجأة صادمة.. سعودي يكتشف عقدًا غريبًا لزوجته المغربية

رفع مواطن سعودي دعوى ضد زوجته المغربية في المغرب، بعد اكتشافه أنها متزوجة من رجل آخر رغم أنها لا تزال على عصمته.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “صدى” السعودية، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المرأة المغربية استغلت غياب زوجها السعودي، الذي يتردد عليها بين فترة وأخرى، ثم قامت بتزوير وثائق رسمية للزواج من آخر، الأمر الذي اكتشفه الزوج عند مراجعته إحدى الجهات الحكومية لاستخراج بعض الأوراق.

وألقي القبض على الزوجة المتورطة وثبت في التحريات الأولية أن لديها عقدَي زواج أحدهما مع سعودي صادر عن قضاء الأسرة بالرباط والثاني مسجل بالدار البيضاء.