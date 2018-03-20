مسقط رأس شكسبير يتحول لـ”مدينة الخيانة الزوجية” في بريطانيا

تصدرت مدينة ستراتفورد أبون أفون البريطانية مسقط رأس وليام شكسبير، استطلاعًا أجراه موقع المواعدة “IllicitEncounters”، حول معدل الخيانة الزوجية في 150 منطقة في جميع أنحاء بريطانيا، والذي أهلها لتوصم بلقب “عاصمة الزنا”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فعلى الأرجح لكل زوج وزوجة في ستراتفورد أبون أفون علاقة غرامية، وذلك بنحو 3.69% من السكان.

وأظهر الاستطلاع أن العديد من البلدات جنوب بريطانيا سجلت الأعلى في الخيانة الزوجية، حيث احتلت مدينة ويلمسلو في شيشاير جنوب مقاطعة مانشستر المرتبة الثانية في الخيانة بنسبة 3.6%، وفي المرتبة الثالثة جاءت مدينة بيكونزفيلد في باكينغهامشير بنسبة 3.4%.

وسجلت مدينة ويغان في مقاطعة مانشستر المدينة الأكثر إخلاصًا في العلاقات الزوجية، حيث يقيم 0.14% من سكانها الأزواج علاقات غرامية.

واستند الموقع البريطاني في الدراسة على بياناته الخاصة لمستخدميه منذ 15 عامًا، حيث زعم كريستيان غرانت الناطق باسمه، أن نحو 20 ألف شخص في بريطانيا يخونون شركاءهم كل أسبوع.

وقال غرانت: “الموقع شهد زيادة بنسبة 20% في عمليات التسجيل، خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ لأن العديد من الأزواج ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف الطلاق، بسبب الضغوط الاقتصادية الهائلة”.