وفاة الكاتب الصحفي الأردني فهد الفانك

توفي اليوم الاثنين الكاتب الصحفي الأردني البارز في صحيفة الرأي الدكتور فهد الفانك بعد صراع مع المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشغل الفانك منصب رئيس مجلس إدارة جريدة “الرأي” الحكومية، وله عمود خاص بالشأن الاقتصادي، حيث يعتبر من الكتاب المخضرمين الذين يحظون بعلاقات قوية مع صاحب القرار.

من جانبه، نعى نقيب الصحفيين راكان السعايدة زميله الفانك عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” قائلاً “ببالغ الحزن والأسى نودع الزميل والقامة الإعلامية الكبيرة الأستاذ فهد الفانك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.

وقال السعايدة: “الزميل الفانك، رحمه الله، كان كاتبًا متميزًا ومؤثرًا، وخبيرًا اقتصاديًا وازنًا وعميقًا، اختلف معه البعض وأيد طروحاته كثر، لكنهم جميعًا اتفقوا على قدراته وقوة منطقه في كل ما كتب وما قدم من رأي وما عرض من تحليل في الشأن الاقتصادي الوطني، اليوم، الأردن ونقابة الصحفيين وصحيفة الرأي تفقد أحد أهم أعمدتها وأبرز كتابها على مدار سنوات طويلة”.