مذيع كويتي يثير جدلًا واسعًا بسبب صورة “سونار”

أثار مذيع كويتي، اليوم الأحد، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له ولزوجته مع “السونار” الذي يبيّن حملها بجنين.

وتباينت ردود الفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبرها البعض “حرية شخصية طالما أنها زوجته، ويريد أن يشارك جمهوره الفرحة”، بينما قال آخرون إن “المجتمع الكويتي لم يعتد على مثل هذه التصرفات”.

وقال المغرّد محمد السويط: “هل يجوز إظهار خصوصياتي، وحياتي، وأسرتي، للغير؟ أنا أستغرب من البعض إللي يقولون مستأنسين، يستأنس مع نفسه، مو يبيّن حياته وخصوصياته للناس”.

بينما علّقت سارة الحسيني بالقول: “الرجل ما سوى أي شيء حرام، زوجته، ومحتشمة، ومحجبة، وفرحان بحملها، وهذه صورة طبيعية جدًا، والكثير من المتزوجين يأخذون نفس الصورة، ولم تخدش الحياء”.

ويعتبر المجتمع الكويتي “منفتحًا” مقارنة بالمجتمعات القبلية الأخرى، التي تتحفظ على نشر الصور الخاصة للفتيات، والعائلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.