تعرف على أبرز الشروط الموضوعة لزواج السعوديات من أجانب

فرضت وزارة الداخلية السعودية شروطًا جديدة على زواج المواطنات السعوديات من أجانب، تتعلق بسن الزوجة والفارق الزمني بين سنها وسن زوجها الأجنبي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية، عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الداخلية اعتمدت حدًا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للاشتراطات المنصوص عليها منذ سنوات، بحيث لا يتجاوز عمرها 50 عامًا، إضافة لشرط آخر ينص على أن لا يزيد الفارق الزمني مع الخاطب عن 15 عامًا.

وأضافت الصحيفة، أن الوزارة دعت الجهات المختصة لتضمين الشروط الجديدة ضمن تحديد الضوابط المطلوبة لمن يتم الرفع عن طلبه للزواج بغير سعودية أو العكس، إذ كانت الشروط السابقة تحدد الحد الأدنى لسن السعودية الراغبة بالزواج بأجنبي دون تحديد الحد الأعلى أو الفارق في السن.

ولم تعلن وزارة الداخلية السعودية بشكل رسمي عن أي شروط جديدة لزواج السعوديات من أجانب، فيما لم يتسن لـ “إرم نيوز” الحصول على تعقيب فوري من الوزارة حول فرض شروط جديدة بالفعل، فيما يحتاج أي زواج من أجنبي لموافقة وزارة الداخلية.

ووفقاً لإحصاءات محلية، تشهد المملكة سنوياً بين 2 – 4 آلاف حالة زواج لسعودية بأجنبي مقابل عدد أكثر قليلاً لسعوديين يتزوجون بأجنبيات في بلد يبلغ عدد مواطنيه نحو 20 مليوناً يشاركهم العيش فيه نحو 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.

وتتصدر الجنسية اليمنية، قائمة الدول التي تُقبل السعوديات على الزواج بأبنائها، فيما تتضمن شروط زواج السعوديات من أجانب أن ترفق صاحبة الطلب إقرارًا خطيًّا ينص على “أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية”.