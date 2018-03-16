بالفيديو .. ماذا قال أحد كبار علماء السعودية عن إهداء المهر وزواج المسيار؟

قال عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي السعودي، الدكتور عبدالله المطلق، إنه يجوز أن تدفع الفتاة مهرها للرجل بأن “تهبه إياه ثم يعيده إليها مهرًا عند العقد”.

وأضاف المطلق، خلال إجابته على سؤال حول إمكانية دفع الفتاة مهرها للرجل إذا كان طيبًا وذا خلق ودين، عبر برنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” بإذاعة نداء الإسلام السعودية ، قائلًا: “نعم ممكن، ليس في ذلك شيء؛ هي تعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهرًا عند العقد”.

وفي سؤال عن زواج المسيار، قال الشيخ المطلق: إن “زواج المسيار إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها فهو حلال، أما إذا كان بنية الضحك على النساء وتضييع حقوقهن فهذا لا يجوز وحرام”.