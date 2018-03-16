نجل ترامب ينفصل عن زوجته بعد زواج دام 12 عامًا

أعلنت فانيسا ترامب، الخميس، أنها وزوجها، ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قررا إنهاء علاقتهما الزوجية التي استمرت 12 عامًا.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صدر عن الزوجين، أبلغا من خلاله الرأي العام الأمريكي، قرارهما بالانفصال.

وقال البيان: “بعد زواج دام 12 عامًا، قررنا الانفصال. ونحن دائمًا ما نكن احترامًا متبادلًا لأنفسنا وعائلتنيا. وسيبقى أبناؤنا الخمسة أهم أولوية بالنسبة لنا”.

وامتنع البيت الأبيض عن إصدار أي بيان حول هذا الموضوع.

يشار إلى أن ترامب جونيور وزوجته لديهما 5 أطفال، بنتان وثلاثة أولاد.