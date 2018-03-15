تأجيل محاكمة الصحفي المغربي بوعشرين والنيابة تؤكد جاهزية الأدلة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر صحيفة “أخبار اليوم و”اليوم 24″، لأسبوعين؛ وذلك من أجل إعداد الدفاع.

وأعلن رئيس الجلسة أن هذا التاريخ هو آخر تأجيل للجلسة، مبرزًا أن المحكمة لن تقبل مجددًا أي التماس يتعلق بهذا الخصوص.

ومثلت الضحايا المفترضات ومن أدلين بتصريحاتهن في الجلسة الثانية، لمحاكمة توفيق بوعشرين، اليوم الخميس، أمام الجنايات لدى استئنافية الدار البيضاء.

وحضرت كل من: “نعيمة لحروري وخلود الجابري وأسماء حلاوي وأمال هواري وعفاف برناني وسارة المرس وحنان باكور وأنسية بداح ووداد ملحاف ومريمة موكريم”.

من جهته، قال الوكيل العام، إن جميع وثائق الملف أحيلت على رئاسة المحكمة بما فيها الفيديوهات المصورة، ليتمكن الدفاع من الاطلاع عليها، موضحًا أن “الملف جاهز بالنسبة للنيابة العامة، وأنها تحترم حق الدفاع في التماس التأخير ولا تعترض عليه”.

واتهم بوعشرين بالاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، والتهديد بالتشهير، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب.