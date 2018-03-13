استخرجوا لها شهادة وفاة.. امرأة تعود لأسرتها بعد انقطاع أخبارها 30 عامًا

تمكنت مواطنة مصرية من العودة إلى أسرتها منذ هجرتها إلى لبنان قبل 30 عامًا، حيث فاجأت الجميع بعودتها رغم اعتبارها ميتة، واستخرجت لها شهادة وفاة.

وأوضحت المواطنة وتدعى إيمان عبدالسلام أنها تعرضت لحادث سير بعد هجرتها إلى لبنان، فقدت على إثره بصرها، مشيرةً إلى أنها فقدت كذلك أوراقها الثبوتية.

وبّينت عبدالسلام، في مداخلة هاتفية مع قناة “TEN”، أن الجهات المعنية في لبنان نقلتها إلى أحد مراكز الرعاية خلال تلك السنوات، قبل أن تتمكن من إيجاد عمل بالمركز وتقوم برعاية النزلاء الجديدات.

ولفتت إلى أنها حاولت إبلاغ الجهات المعنية هناك بقصتها، لكن وجود قضايا مالية عليها جعلها تتخوف من ملاحقة الأمن لها، مشددةً على أنها تقابلت مع إحدى الفتيات المصريات مصادفة والتي سهلت وصولها إلى السفارة المصرية بلبنان.

وأشارت إلى أن السفارة أنهت كافة الإجراءات، وقامت بنقلها إلى القاهرة بعد إنهاء القضايا المالية الخاصة بها، لتتمكن من رؤية أهلها بعد تلك السنوات الطويلة.