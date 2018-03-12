حفل غنائي خيري لتسديد ديون السجناء الغارمين يثير سجالًا في الكويت‎

أثار إعلان الفنان الشعبي الكويتي، خالد الملا، عن إقامته حفلًا غنائيًا خيريًا يُخصص ريعه لصالح تسديد ديون السجناء الغارمين؛ لإطلاق سراحهم قبل شهر رمضان، جدلًا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت آراء النشطاء حول مبادرة الملا، بين من اعتبرها “مبادرة طيبة إلا أنها لا تجوز لمخالفتها الشرع”، وبين من طالب بدعمها كونها “مبادرة إنسانية طيبة من قبل فنان كويتي يشعر بأبناء بلده”.

وانتقد الدكتور في قسم العقيدة والدعوة بجامعة الكويت، بسام الشطي، مبادرة الفنان خالد الملا؛ لـ”مخالفتها الشريعة الإسلامية” قائلًا: “أخي خالد المُلا نصيحة من محب لك اعمل الخير في رمضان وفي كل شهر وليس الطرب والأغاني… فهي محرمة بالدليل القاطع والبرهان الساطع، وكل من يسمعها يلحقك الإثم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة”.

وبالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه المبادرة من قبل عدد من النشطاء، أبدى فريق آخر تفاعلهم معها، داعين لدعمها ومنتقدين من أبدى استياءه من المبادرة بحجة “مخالفة الشريعة الإسلامية”، وذلك من خلال إطلاق وسم (شكرًا_خالد_الملا).

بدوره، رحب الناشط السياسي، أنور الرشيد، بمبادرة الملا معلنًا نيته حضور الحفل، معتبرًا أن “هذا هو دور الفنان الحقيقي في خدمة مجتمعه”.

في حين اعتبر الكاتب والمخرج علي العلي مبادرة الملا “رسالة إنسانية من فنان واعٍ يستقبلها جمهور واعٍ يريد لمجتمعه التطور”.

وكان الفنان خالد الملا ذكر من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل أنه “من منطلق المسؤولية الاجتماعية سيقيم سمرة خيرية مفتوحة للحضور، ويوضع خلالها صندوق للتبرعات يتم من خلاله التبرع؛ من أجل تسديد ديون الغارمين قبل شهر رمضان”، داعيًا “الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة إلى التواصل معه”.