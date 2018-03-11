ميغان ماركل تتدرب على يد الجيش البريطاني ضد هجمات إرهابية (صور)

تلقت خطيبة الأمير هاري، الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، تدريبًا على يد القوات الخاصة البريطانية “SAS” تضمن محاكاة لحادث اختطاف وإطلاق نار حي كجزء من إعدادها للعيش مع العائلة المالكة البريطانية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ماركل البالغة من العمر 36 عامًا، قضت يومين في ريف “هيريفوردشاير” مع القوات الخاصة البريطانية لتدريبها على التعامل مع أي هجوم إرهابي محتمل.

وأبرزت الصحيفة مرافقة الأمير هاري، الخامس في ترتيب عرش بريطانيا لخطيبته في البرنامج التدريبي الشاق الذي وصفه ضابط سابق في القوات الخاصة البريطانية بـ”المبتكر لإثارة الخوف في حياة أي شخص”.

وقال الضابط لصحيفة “ذا ديلي إكسبريس” البريطانية إنه “حتى إذا كانت ميغان تعتقد أن العدو ليس حقيقيًا، أنا متأكد من شعورها بالرعب الشديد، لذا تستخدم الذخيرة الحية حتى تتمكن من التفرقة بين أصوات الطلقات النارية الحقيقية والمزيفة”.

وخلال التدريب المكثف، يُقال إن “ماركل” اُختطفت وعوملت كرهينة لتعليمها كيفية تشكيل علاقة مع خاطفيها وفقًا لما ذكره ضابط المخابرات السابق بالجيش “جيرالد مور”.

وأكد مور أن ماركل تلقت التدريب على يد أفضل وأقوى القوات في الجيش، مضيفًا أن “التدريب شاق جسديًا ونفسيًا لها”.

كما أوضح مصدر عسكري لـ”إكسبرس” أن موعد التدريب جاء قبل الزفاف بسبب التشديدات الأمنية في ذلك الوقت.

يُذكر أن 30 جنديًا من القوات الخاصة البريطانية سوف يتولون مهمة حراسة الأمير هاري وعروسه يوم الزفاف الموافق 19 آيار/ مايو المقبل.