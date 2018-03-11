قناة “بداية” تثير الجدل مجددًا بفيديو “مسيء” لقبيلة “عنزه” السعودية

قناة “بداية” تثير الجدل مجددًا بفيديو “مسيء” لقبيلة “عنزه” السعودية

المصدر: فريق التحرير

تستمر قناة “بداية” الفضائية السعودية الخاصة، بإثارة الجدل في السعودية، من خلال برنامجها الشهير “زد رصيدك”، والذي يواجه -هذه المرة- سهام الانتقادات على مقطع مصور يظهر مجموعة من الأشخاص يتراقصون مع “عنزة” سوداء اللون، خلال تأدية رقصة “الدحة” بطريقة اعتبرت إساءة لموروث شعبي قديم وسقطة كبيرة بحق قبيلة كبيرة في المملكة مثل قبيلة “عنزة”.

واعتبر النشطاء الذين عبروا عن سخطهم على القناة تحت هاشتاغ “#قناة_بداية_تسخر_من_عنزة” أن ما تم بثه يشكل إساءة للقبيلة وموروثها الشعبي الهام في المملكة.

وتعتبر قبيلة “عّنِزة” من أكبر قبائل المملكة العربية السعودية، وهي قبيلة عربية عدنانية تسكن شمال الجزيرة العربية، ومن هناك انتشرت إلى غيرها من المناطق.

كما وتعتبر الـ “دحة وايلية” من موروث قبيلة عنزة، وهي رقصة فلكلورية يؤديها المنتسبون للقبيلة.

وقال أحد النشطاء على “تويتر” إن “الدحة ( زئير الأسود ) في معركة ذي قار أرعبت فيَلة الفرس،   وكان النصر المؤزر للعرب، الفضل لله ثم لهذه القبيلة العريقة”.

وقال آخر إن “الدحية هي التي ساهمت في الحماية من الفرس عندما كانت تنتهك العرب”.

وقال أبوصالح الشملاني، على حسابه بـ “تويتر”: إن “قناة بداية لم تحترم مشاعر القبيلة وموروثها الشعبي. الذي يعرفه القاصي والداني والكل يعرف مناسبة بداية هذا الموروث الذي يرفع الرأس نأمل محاسبة هذي القناة التي فشلت فشلًا ذريعًا بهذا المقطع التافه #قناة_بداية_تسخر_من_عنزة”.

فيما طالب ناصر العنزي بتغريدة، وزير الإعلام بالتدخل وايقاف القناه، داعيًا مسؤولي القناة إلى تقديم الاعتذار.

من جانبه، دعا حساب على “تويتر” يدعى “قوم عناز” إلى ضرورة احترام جميع قبائل المملكة قائلا، “إن الإساءة بحق أي قبيلة أو رموزها أو بموروثها هو تعدعلينا جميعا”.

وبث أحد النشطاء على “تويتر” مقطع فيديو يظهر، على ما يبدو، أحد القائمين على القناة يقول فيه إن المقطع المصور لا يشكل إساءة لأي احد أبدًا.

وقال أحد مذيعي القناة، إن من أدوا الرقصة أكدوا أنهم لم يقصدوا الإساءة لأحد وإنهم قدموا اعتذارًا على ما بدر منهم من تصرف.

وأكد أن قناة “بداية” يهمها النسيج الوطني، وترفض أي إساءة لأي شخص أو كيان أو قبيلة.

وقناة بداية هي قناة فضائية سعودية متخصصة ببث برامج تلفزيون الواقع، حققت نسبة مشاهدة عالية جداً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وحصلت على ثاني قناة عربية من حيث أكبر مشاهدة أثناء عرض برنامجها “زد رصيدك2” وأيضاً “زد رصيدك3 “، وتعتبر قناة محافظة واجتماعية التوجه، إلا أنها تثير الجدل باستمرار، إذ يتهمها سعوديون بأنها تخالف العادات والتقاليد، مستغلة الدين للتربح المادي.

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