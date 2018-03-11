قناة “بداية” تثير الجدل مجددًا بفيديو “مسيء” لقبيلة “عنزه” السعودية

تستمر قناة “بداية” الفضائية السعودية الخاصة، بإثارة الجدل في السعودية، من خلال برنامجها الشهير “زد رصيدك”، والذي يواجه -هذه المرة- سهام الانتقادات على مقطع مصور يظهر مجموعة من الأشخاص يتراقصون مع “عنزة” سوداء اللون، خلال تأدية رقصة “الدحة” بطريقة اعتبرت إساءة لموروث شعبي قديم وسقطة كبيرة بحق قبيلة كبيرة في المملكة مثل قبيلة “عنزة”.

واعتبر النشطاء الذين عبروا عن سخطهم على القناة تحت هاشتاغ “#قناة_بداية_تسخر_من_عنزة” أن ما تم بثه يشكل إساءة للقبيلة وموروثها الشعبي الهام في المملكة.

#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه

إسقاط كبير في حق قبيلة كبيرةمثل قبيلة عنزه !! وإسقاط في حق موروث شعبي قديم جداً هذي الدحه هزمت جيوش الفرس يوماً من الايام هذي لها تاريخ كبيرجداً يجهله متسابقين بدايه وزمرتهاهذي نفتخر فيها جميعاً

الى اين ي بدايه اقصدي نهايه????????

pic.twitter.com/HYdFKI42Lw — هـاكـان ???????????? (@M6m9P) March 10, 2018

وتعتبر قبيلة “عّنِزة” من أكبر قبائل المملكة العربية السعودية، وهي قبيلة عربية عدنانية تسكن شمال الجزيرة العربية، ومن هناك انتشرت إلى غيرها من المناطق.

كما وتعتبر الـ “دحة وايلية” من موروث قبيلة عنزة، وهي رقصة فلكلورية يؤديها المنتسبون للقبيلة.

وقال أحد النشطاء على “تويتر” إن “الدحة ( زئير الأسود ) في معركة ذي قار أرعبت فيَلة الفرس، وكان النصر المؤزر للعرب، الفضل لله ثم لهذه القبيلة العريقة”.

وقال آخر إن “الدحية هي التي ساهمت في الحماية من الفرس عندما كانت تنتهك العرب”.

#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه

الدحة ( زئير الأسود ) في معركة ذي قار أرعبت فيّلة الفرس ، و كان النصر المؤزر للعرب ، الفضل لله ثم لهذه القبيلة العريقة

شمري و أقول الحق ???? — #مُدهش (@156349a568c9452) March 10, 2018

تتمصخرون على الدحه والدحه ذي هي الي حمتكم من الفرس يوم كانت تنتهك العرب لابد من محاسبة القناه والطاقم حقها شي ماينسكت علية #قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه — ابن وائل???????? (@7_f19) March 10, 2018

وقال أبوصالح الشملاني، على حسابه بـ “تويتر”: إن “قناة بداية لم تحترم مشاعر القبيلة وموروثها الشعبي. الذي يعرفه القاصي والداني والكل يعرف مناسبة بداية هذا الموروث الذي يرفع الرأس نأمل محاسبة هذي القناة التي فشلت فشلًا ذريعًا بهذا المقطع التافه #قناة_بداية_تسخر_من_عنزة”.

قناة بداية لم تحترم مشاعر القبيلة وموروثها الشعبي. الذي يعرفه القاصي والداني والكل يعرف مناسبة بداية هذا الموروث الذي يرفع الرأس نأمل محاسبة هذي القناة التي فشلت فشل ذريع بهذا المقطع التافه #قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه — أبوصالح الشملاني (@Vip30300771) March 10, 2018

فيما طالب ناصر العنزي بتغريدة، وزير الإعلام بالتدخل وايقاف القناه، داعيًا مسؤولي القناة إلى تقديم الاعتذار.

#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه

قبيلة عنزه اكبر من القناه والقائمين عليها واكبر من مالك القناه

نطالب وزير الاعلام بالتدخل وايقاف هذه القناه واعتذار مسؤلي القناه ل قبيلة عنزه pic.twitter.com/UCFieTcRm3 — ناصر العنزي ???????? (@hhkkaass) March 10, 2018

من جانبه، دعا حساب على “تويتر” يدعى “قوم عناز” إلى ضرورة احترام جميع قبائل المملكة قائلا، “إن الإساءة بحق أي قبيلة أو رموزها أو بموروثها هو تعدعلينا جميعا”.

جميعاً من الواجب علينا ان نحترم جميع قبائل المملكة وكلنا سواسية وتحت راية التوحيد .

الاساءه بحق اي قبيلة او برموزها او بموروثيها هو تعدي علينا جميعا …

ننتظر وزارة الاعلام إيقاف مهازل هذه القناة التي تخالف الانظمة والتعليمات ..

وعنزه اكبر من بداية#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه — سامي | قوم عنّاز ???????? (@S_2mi) March 10, 2018

وبث أحد النشطاء على “تويتر” مقطع فيديو يظهر، على ما يبدو، أحد القائمين على القناة يقول فيه إن المقطع المصور لا يشكل إساءة لأي احد أبدًا.

#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه ماكانو يقصدون احسنو الظن والا انتم ماتصدقون تلقون على القناه شي بس احب اقولكم تبطوون واللي تبغونه ماراح يصيير ???? pic.twitter.com/885vwIy2rB — رودي ✨ (@zahrani94232) March 10, 2018

وقال أحد مذيعي القناة، إن من أدوا الرقصة أكدوا أنهم لم يقصدوا الإساءة لأحد وإنهم قدموا اعتذارًا على ما بدر منهم من تصرف.

وأكد أن قناة “بداية” يهمها النسيج الوطني، وترفض أي إساءة لأي شخص أو كيان أو قبيلة.

انا اشوف مقطع الاعتذار هاذا يكفي والراي عندكم ????

#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه pic.twitter.com/b6pWp3aZE7 — لايف قبيلة عنزة ✨ (@live_3nz2) March 11, 2018

وقناة بداية هي قناة فضائية سعودية متخصصة ببث برامج تلفزيون الواقع، حققت نسبة مشاهدة عالية جداً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وحصلت على ثاني قناة عربية من حيث أكبر مشاهدة أثناء عرض برنامجها “زد رصيدك2” وأيضاً “زد رصيدك3 “، وتعتبر قناة محافظة واجتماعية التوجه، إلا أنها تثير الجدل باستمرار، إذ يتهمها سعوديون بأنها تخالف العادات والتقاليد، مستغلة الدين للتربح المادي.