بالصور.. مغامرون يتحدّون الجاذبية من أعلى قمم جبال الألب‎

نجح اليوم السبت، 14 طالبًا من جامعة العلوم والفنون التطبيقية في سويسرا HES-SO، بتحدّي الجاذبية فوق قمم جبال الألب السويسرية، والتي يصل ارتفاعها إلى 8000 قدم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المغامرين تحدّوا الجاذبية بالوقوف على جانب من جبل شاهق، يبلغ ارتفاعه 2،400 متر، بعد تسلق قاسٍ لجبال الألب السويسرية الخلابة، وتوقّفوا عند زاوية 90 درجة بالقرب من قمة جبل بييرب أفوي، شرق مدينة جنيف.

وتسلّق الطلاب الجبل بصحبة أعضاء آخرين لتصويرهم بكاميرات دون طيار، حيث تعلّقوا بشكل آمن على قمة الجبل عن طريق الحبال، ثم هبطوا على سطحه، ووقفوا كأنهم على الأرض.

واختارت الجامعة الطلاب الأربعة عشر للقيام بتحدّي الجاذبية فوق أعلى قمم سويسرا، بعد نجاحهم بتسلق وهبوط مبنى مدرسة مكوّن من أربعة طوابق.