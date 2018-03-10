شاهد بالفيديو.. انتشار الرقص في حفلات تكريم الطلاب بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم السبت، مقطع فيديو لحفل تكريم الطلاب المتفوقين في مدرسة “مودرن سكول” بالقاهرة، حيث تظهر مجموعة من الفتيات يؤدين استعراضًا غنائيًا راقصًا على أغنية شعبية.

وعلى إثرها شن رواد مواقع التواصل هجومًا على الحفل، معتبرين أنه يتنافى مع المعايير التربوية، مطالبين المسؤولين بـ”تشديد العقوبة لوقف هذه الظاهرة التي انتشرت في مدارس وجامعات مصر في الآونة الأخيرة”.

خلصنا من قصة مدرسة #ليسيه_الهرم دى بقي حفله فى مدرسه #مودرن_سكول لسنه ٤..٥..٦ وجدير بالذكر ان دي حفله للمتفوقين الى نجحو فى الترم الاول يعني لو بنتك هتطلع دكتوره او مهندسه وهتقبض كام في الاخر؟؟ مش رقاصة احسن بردو ياحاج المدرسه بتصحح مسار حياتهم بدري قبل مايكملوا في طريق التفوق ده والعياذ بالله مش هنجيب رقاصات ابسيليوتلي طلبتنا هما الرقاصاتمش عارفين مصلحة عيالكم ياجماعه Posted by ‎الزائر الخفي & امسك مرتشي‎ on Wednesday, March 7, 2018

يذكر أن هذه الواقعة تزامنت مع حفلتين وقعتا في هذا الشهر وأثارتا جدلًا بين المصريين، الأولى في مدرسة “ليسيه الهرم” لتكريم المتفوقين، الذي استعانت فيه المدرسة بثلاث راقصات، وقررت وزارة التربية والتعليم استبعاد مديرة المدرسة.

والثانية وقعت يوم الأربعاء 7 مارس /آذار الجاري، حينما قام عدد كبير من الطلّاب والطالبات بكلية جامعة المنصورة المصرية بحفلة رقص داخل المدرج، على أنغام المهرجانات الشعبية قبل تنصيب اتحاد الكلية.