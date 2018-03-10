الادعاء الإيراني يستدعي رئيس بلدية طهران بسبب رقص فتيات أمامه

أعلن المدعي العام الإيراني، عباس جعفري دولت آبادي اليوم السبت، استدعاء رئيس بلدية طهران، السياسي الإصلاحي، محمد علي نجفي، بسبب رقص فتيات أمامه خلال حفل أقيم مساء الأربعاء الماضي بمناسبة يوم المرأة.

وقال دولت آبادي خلال مؤتمر صحفي إن “الإدعاء العام في استمع إلى نجفي بشأن تصرفات غير لائقة، ظهرت خلال حضوره حفلًا أقيم بمناسبة يوم المرأة”.

وأوضح أنه “رفع شكوى لدى السلطات القضائية ضد نجفي بشأن التصرفات غير الأخلاقية والمخالفة للإسلام خلال الاحتفال”.

وحمل المدعي رئيس بلدية طهران الذي كان يرعى الحفل “مسؤولية رقص فتيات أمامه”، داعيًا جميع المسؤولين الحكوميين إلى أن يكونوا “صادقين في تصريحاتهم وأفعالهم”.

ورد رئيس بلدية طهران على تصريحات المدعي العام، قائلًا “نحن لا نعتقد أن الإسلام دين عزاء ومصيبة، الإسلام هو دين السعادة والحيوية والحياة”.