 السعودية.. تحديد هوية رجل أجبر طفلًا على التدخين (فيديو)  

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجبر طفلًا على التدخين.

ووفقًا لموقع “أخبار 24” المحلي قالت وزارة العمل والتنمية السعودية “إنها ستستدعي الشخص بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار الاستدعاء “يأتي تطبيقًا لقوانين حماية الطفل، وحفظ حقوقه، وحمايته من أي إساءة، أو إهمال، أو إيذاء، أو استغلال”.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها “بدأت عمليات التحقق من فيديو ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين”.

ويأتي ذلك بعد أن تداول ناشطون مقطع فيديو، يُظهر رجلًا يقوم بتقديم سيجارة لطفل يجلس على حجره ويدفعه للتدخين، وما أن استنشق الطفل دخان السيجارة حتى شعر بضيق بالتنفس، الأمر الذي دفع الرجل وآخرين لم يظهروا إلى الضحك.