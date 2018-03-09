“العمل” السعودية تفتح تحقيقًا بفيديو ظهر فيه شخص يجبر طفلًا على التدخين

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعمليات التحقق من فيديو ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين.

ودعت الوزارة، وفق صحيفة “سبق” المحلية، من يملك معلومات عن المقطع المتداول مراسلتها عبر حساباتها.

وكان ناشطون قد تداولوا، مقطع فيديو، يظهر رجلًا يقوم بتقديم سيجارة لطفل يجلس في حجره ويدفعه للتدخين، وما أن استنشق الطفل دخان السيجارة حتى شعر بضيق بالتنفس، الأمر الذي دفع الرجل وآخرون لم يظهروا إلى الضحك.

ولم تعرف تفاصيل أكثر عن المقطع المتداول أو زمانه ومكانه، وفيما إذا كان الرجل والد الطفل أو من أقربائه.

وعبر ناشطون عن استيائهم وغضبهم من سلوك الرجل، مطالبين بمعاقبته، حيث قالت مغردة تحت اسم “تركيه الغامدي”: “اتمنى معاقبة هذا الرجل الذي يفسد صحة ابنه ويفسد أخلاقه منذ صغره حرام عليك البعض يتمني الصحة والعافية لولده والحياة الكريمة أين أنت منها اتق الله في هذا الطفل.

وانتقدت “عائشة القحطاني”: “حسبنا الله ونعم الوكيل الأب لازم يتربى عشان جيل قادم وهذا كله من قلة الدين”.

بدوره، علق “حماد بن أحمد التمياط”: “مثل هذا الشخص الجاهل والغبي يجب أن يحاكم ويعاقب بأشد أنواع العقوبات الصارمة هذه جريمة بحق الطفولة يجب أن يسحب وتتم محاسبته علنًا”.