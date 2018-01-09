ما حقيقة إلغاء السعودية قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات؟

نفت “هيئة مكافحة الشائعات” في السعودية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة.

وكان مغردون قد تداولوا على نطاق واسع خبرًا حول صدور قرار جديد في السعودية يلغي قرارًا سابقًا قضى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، قبل أن يتضح أن لا جديد في هذا الصدد.

وتصدر الوسم #إلغاء_قيادة_المرأة” قائمة الترند في موقع “تويتر” وسط جدل حول حقيقة ما يتم تداوله بشأن قيادة النساء للسيارة في السعودية.

ونفت هيئة مكافحة الشائعات صدور قرار بهذا الشأن، منهية بذلك الجدل حول الموضوع، بعد أن اكتسبت تغريداتها في حسابها بموقع “تويتر” مصداقية كبيرة منذ منحتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية الشهر الماضي جائزة تكريم رسمية.

وعزا كثير من المغردين السعوديين انتشار الشائعة إلى وجود حسابات وهمية على موقع “تويتر” تدار من خارج المملكة وتستطيع إثارة ما تشاء من قضايا وشائعات وإيصالها للترند، وهو تحليل يتفق مع تفسيرات رسمية لوزارة الداخلية السعودية بهذا الخصوص.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر الماضي مرسومًا ملكيًا يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل البلاد بعد عقود من الحظر الذي جعل من المملكة البلد الوحيد في العالم الذي لا تستطيع المرأة فيه قيادة السيارات.

ويسري تطبيق المرسوم في يونيو المقبل، فيما تستعد المملكة على عدة مستويات لذلك التاريخ من خلال إنشاء مدارس تعليم قيادة للمرأة وتعديل التشريعات المرورية وتوفير الخدمات التي تحتاجها المرأة.