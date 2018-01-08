أمريكيان يفوزان بأكثر من مليار دولار في اليانصيب‎

المصدر: أ ف ب

فاز أمريكيان بفارق يومين، بأكثر من مليار دولار في سحب يانصيب “باوربول” وهو المبلغ الأكبر، خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز شخص من “نيوهامبشر” شمال شرق الولايات المتحدة، بمبلغ 560 مليون دولار، في حين كان شخص آخر فاز قبل يومين بمبلغ 450 مليونًا في فلوريدا.

وبيعت البطاقة الرابحة في “نيوهامبشر” في مدينة “ميريماك” الصغيرة، البالغ عدد سكانها 25 ألف نسمة بحسب المسؤولين في اليانصيب.

أما البطاقة الرابحة في فلوريدا فقد بيعت في متجر في مدينة “بورت ريتشي” الصغيرة، ولم يكشف عن هوية الفائزين بعد.