البابا تواضروس يحب “النكتة” ومتابعة اللاعب محمد صلاح (فيديو)

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سبب بكائه يوم تنصيبة على كرسي البابوية، قائلًا: “لم أكن أتخيل يوماً أن أكون في هذه المسؤولية”.

وأضاف، أنه -في ذلك الوقت- كان يستمع للمرة الأولى في حياته لرسالة البطريرك، مؤكدًا “أن أي إنسان يسمعها يبكي لأنها مسؤولية فوق حدود الخطر”.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس على قناة “سي بي سي”، إذ كشف فيه الكثير من الجوانب المتعلقة بحياته الشخصية.

وأوضح البابا أن الانسان لا بدّ أن يكون له هوايات، كاشفًا عن أن من هواياته متابعة اللاعب المصري في نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وأنه قد مارس رياضة كرة القدم والسلة في شبابه.

وقال إنه يحب الموسيقى كثيرًا ويشعر بالراحة عندما يستمع إليها، وتحديدًا المقطوعات التي يقدمها الموسيقار عمر خيرت، الذي وصفه بـ “المبدع الحقيقي”.

وأكد بابا الإسكندرية أنه يحب “النكتة” كثيرًا، وأنه يتابع الفنان عادل إمام الذي يعتبره أفضل الفنانين بالنسبة إليه.

وعن فترة صباه، تحدث البابا قائلًا إنه كان يهوى المراسلة، إذ راسل ذات يوم، نيل أرمسترونغ، أول رائد فضاء يسير على سطح القمر.