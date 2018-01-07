بالصور..موجة قطبية تجتاح المغرب

يعيش المغاربة على وقع موجة قطبية اجتاحت المناطق الجبلية المجاورة لمدن أفران ومراكش، مخلفة وراءها ثلوجًا ودرجات حرارة متدنية جدًا.

وتسبب تراكم الثلوج بمحاصرة سكان قرى نائية بعد تقطع السبل إليهم، وصعب خروجهم منها.

وانشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الأحد، بصورة طفلة تركب حمارًا يعبر الثلوج المتراكمة في منطقة “ايت بوغماز” نواحي مدينة ازيلال.

وعبر رواد هذه المواقع عن إعجابهم الشديد بالطفلة التي تقاوم الظروف الجوية الصعبة، مما دفع بعضهم للسعي لتزويد سكان تلك المناطق بالأغذية والملابس الدافئة.

إلى ذلك تعذر وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة كما حدث يوم السبت في الطريق المؤدية إلى منطقة “سيتي فاطمة” نواحي مراكش، حيث اضطرت قافلة المساعدات لتحويل وجهتها إلى منطقة أخرى بسبب إعاقة الثلوج لحركتها.

وكان اجتماع بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بحث السبت السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المملكة.

وتدارس ذلك الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على السكان المحليين، بحضور القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية المعنية.

من جهتها حذرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية، من استمرار موجة الصقيع مع تساقط أمطار مصحوبة برياح عاصفة بمختلف مناطق المملكة، تستمر طيلة اليوم الإثنين.