صحيفة سعودية.. علم إسرائيل وصور “خادشة للحياء” على ملابس الأطفال في جازان

قالت صحيفة محلية سعودية إن سعوديين اشتكوا من انتشار ملابس شتوية للأطفال تحمل صورة علم إسرائيل وصوراً خادشة للحياء في متجر شهير في جازان جنوب غرب المملكة.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، أن الوزارة تلقت من مواطن شكوى حول الأمر وأن الفرق الرقابية ستتوجه إلى أي منشأة مخالفة وتفرض العقوبات النظامية عليها.

ونقلت الصحيفة عن المواطن الذي تقدم بالشكوى أن ظاهرة الملابس التي تحمل صوراً وشعارات مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد تتزايد في الأسواق دون أي رقابة من أصحاب المتاجر الذين يلهثون وراء الأرباح.

وأضاف أن “على الجهات الرقابية تكثيف جولاتها الرقابية قبل وبعد البيع والشراء، ومُعاقبة تلك المحلات والمتاجر التي تبيع مثل هذه الملابس في حال مخالفتها للوائح والأنظمة”.