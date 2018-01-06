العثور على قاعدة تمثال فرعوني جنوب مصر

عثرت السلطات المختصة في مصر، اليوم السبت، على قاعدة تمثال أثري تعود للعصر الفرعوني بمحافظة سوهاج (جنوب البلاد).

ونقلت الوكالة المصرية الرسمية، عن مدير أمن سوهاج، عمر عبدالعال، قوله، إنه خلال تنفيذ أعمال موقف سيارات (كراج) بمدينة أخميم (شرق المحافظة)، عُثر على قاعدة تمثال عليها رسومات باللغة المصرية القديمة.

وأشارت الوكالة إلى أن قاعدة التمثال التي عُثر عليها، مجاورة لمعبد ميريت أمون (زوجة الملك رمسيس الثاني، حكم من 1279 ق.م إلى 1213 ق.م) الأثري.

وتبين أن القاعدة من الغرانيت الأسود، بارتفاع 66 سنتيمتر، وعرض 24 سنتيمتر، وعليها آثار قدم يسرى غير مكتملة، وجزء من قدم يمنى غير مكتملة.

وتشتهر مدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، في الأوساط المحلية، بأنها عائمة على كنور أثرية لم يتم اكتشافها بعد، تضاهي آثار مدينة الأقصر (جنوب)، التي بها أشهر آثار مصر الفرعونية.

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية؛ حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين.