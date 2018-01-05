مسنة عمرها 104 أعوام تكشف سببًا غريبًا لبقائها بصحة جيدة (صور)

كشفت المعمرة الأمريكية تيريزا راولي من جراند رابيدز ميشيغان، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، سببًا غريبًا لطول عمرها؛ حيث أوضحت بعد احتفالها بعيد ميلادها في 1 يناير، أن سر طول عمرها هو شرب علبة “كولا دايت” يوميًا.

وقالت جراند: “عندما كنت في العام المائة لم أكن أتخيل أنني سأعيش للعام الـ 104″، حسبما نقلت عنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت: “أنا أشرب ذلك لأنني أحب ذلك، سأذهب للتسوق الأربعاء، وأنا بحاجة إلى المزيد من عبوات كولا دايت، لدي حقيبة كاملة من العلب الفارغة”.

وكشفت دار الرعاية المنزلية أنها تستهلك بالفعل علبة واحدة على الأقل من الصودا يوميًا.

وتم إطلاق منتج الكولا الدايت في الولايات المتحدة في عام 1982، عندما كانت رولي في سن الـ 68.

ورفض العلماء فكرة أن المشروبات الدايت ساعدت على إعطائها 36 عامًا أخرى من الحياة، فقد تم ربط الصودا مرارًا بالبدانة والسكري والسكتة الدماغية والخرف في الدراسات.

وتسبب المشروبات الغازية زيادة الوزن وتؤدي إلى مرض السكري حتى عندما تكون منخفضة السعرات الحرارية.

وعلاوة على ذلك، فإن البالغين الذين على الأقل يشربون الصودا لمرة واحدة يوميًا معرضون لثلاثة أضعاف خطر السكتة الدماغية أو الخرف.