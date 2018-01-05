طبيب أسنان في السعودية يثير الجدل باشتراطه وجود محرم مع مراجعاته ( صورة)

أثار طبيب أسنان يعمل في السعودية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن اشترط على مراجعاته وجود محرم معهن في زياراتهن للعيادة لتلقي العلاج، في تطبيق حرفي لقانون ولاية الرجل على المرأة واشتراط وجود محرم مع النساء في بعض الحالات.

وبدأت القصة عندما تداول مغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لباب العيادة، وقد علقت عليه ملحوظة تطلب من المراجعات الالتزام بشرط إحضار محرم معهن، أي الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

وعلى موقع “تويتر” واسع الانتشار في السعودية، تحولت قصة الطبيب للوسم “#دكتور_اسنان_يشترط_وجود_محرم ” الذي تصدر سريعًا قائمة الترند في الموقع اليوم الجمعة، مع انضمام مزيد من المغردين إليه وسط انقسام فيما بينهم.

ويقول فريق من المعلقين إن شرط الطبيب يستند إلى تفسير من الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، التي تحظر الاختلاء بين الرجال والنساء الغرباء، في حين يقول آخرون إن شرط الطبيب يتجاوز مقصد التشريع الإسلامي، الذي لا يضع قيودًا على تلقي العلاج والحفاظ على الصحة والحياة.

وقال الكاتب السعودي وليد الظفيري في تعليقه على الجدل الحاصل: “قد يكون العصب المُراد علاجه عريان لذلك لابد من وجود محرم ! هزلت”.

وعلقت الناشطة غادة العيدي في سياق مشابه: “هل يعقل أن المراجعة لا تتم معالجتها إلا بوجود محرم؟ هالمهزلة لازم يرد عليها وزير الصحة”.

وكتب المدون وليد بامرحول في سياق مغاير “#دكتور_أسنان_يشترط_وجود_محرم استند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لايخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم”.

وقال المدون تركي القحطاني مؤيدًا تصرف الطبيب “بيض الله وجهه ومن حقه، وإذا المراجعة ماهو معجبها تروح لطبيبة”.

وعلق تركي العتيبي في السياق نفسه “ماطلبه الدكتور أمر طبيعي، وواجب شرعي، فماخلا رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا الطبيب يخشى على نفسه من الفتنة”.

ولم تعلق وزارة الصحة على الجدل الحاصل لحد الآن، وما إذا كان شرط الطبيب لمراجعاته متفقًا مع قوانين الوزارة، أم أنه مخالف لها، لكن كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا مثيرة للجدل، يحظى بتدخل رسمي سريع في الغالب.