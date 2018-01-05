رغم معاناتها من كثافة شعر نادرة.. “سوبترا” تحلق وجهها للزواج من حب حياتها (فيديو وصور)

هناك العديد من الحالات المرضية الغريبة والتي لا يوجد لها في العادة علاج وتتسبب في تغير شكل المريض واضطراره لتقبل الأمر طوال حياته، ومن بين تلك الحالات يوجد ما يُسمى بـ”متلازمة الذئب” التي تجعل من يصاب بها كثيف الشعر ويشبه الذئب، وذلك هو ما أُصيبت به “ناتي”.

وأصيبت الفتاة التايلاندية سوبترا ساسوفان (17 عامًا) المعروفة أيضًا باسم “ناتي” بتلك الحالة النادرة التي تصيب حوالي 50 شخصًا فقط حول العالم، وتتسبب بظهور الشعر الكثيف على كامل الجسم ماعدا الكفوف وباطن القدمين، وقد حصلت على لقب أكثر فتاة مُشعرة في العالم في موسوعة غينيس في 2010، وقد حاولت التخلص من ذلك الشعر الزائد من خلال الليزر عندما كانت طفلة، ولكن المحاولة باءت بالفشل وعاود الشعر بالظهور بكثافة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قررت “ناتي” حلاقة وجهها من أجل الحب، حتى أنها رفعت صورًا لها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن شكلها الجديد وتعلن عن زواجها من حب حياتها الذي لم يُذكر اسمه، حيث قالت: “لست حبي الأول فقط، بل أنت حب حياتي”، وقد أثار التحول الصادم جدًلا كبيرًا بين رواد الإنترنت.

وعلى الرغم من تعرضها للكثير من المضايقات وتلقيبها بالذئبة وغيرها من الألقاب المزعجة في المدرسة، إلا أنها لطالما تمتعت بطاقة إيجابية، حيث قالت: “لا أشعر بأنني مختلفة عن أي شخص، ولدي الكثير من الأصدقاء.. فذلك الأمر يُشعرني بالتميز”.