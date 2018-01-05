دراسة تكشف سر تجاهل الشركات ترقية المرأة في العمل

تكتب السيدات سيرهن الذاتية بشكل متقن، ويجرين المقابلات الشخصية بكل ثقة، وينتظرن وقتًا طويلًا لاستلام الوظائف التي يحلمن بها، ولكن كشفت دراسة جديدة أن الشركات والمؤسسات تتجاهل في الغالب ترقية أو توظيف المرأة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن دراسة أجرتها جامعة كولومبيا الأمريكية، خلصت إلى أن التحيز الجنسي لا يزال موجودًا في قرارات التوظيف والترقية خاصةً في مجالات العلوم، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا.

وفحص الباحثون خلال الدراسة بيانات من 1224 خطاب توصية من 54 دولة حولة العالم خلال الفترة بين عامي 2007 و2012.

ووجدت الدراسة أن فرص ترقية النساء أقل بمعدل النصف من فرص الرجال، فضلًا عن منح الموظفين الذكور تقييمات ممتازة على عكس النساء اللاتي يُمنحن في الغالب تقييم “جيد”.

وعزت الدراسة أسباب تجاهل ترقية المرأة إلى ميل الشركات بوصفها “مساعدة” و”مفيدة”، فيما تصف الرجل بكلمات قوية مثل “طموح” و”واثق”، وهو ما يضمن ترقيات وفرصًا قوية للرجال.

ولم تتفاجأ الأسترالية الحاصلة على لقب المدير الإبداعي في قطاع الإعلان “بيك بريديسون” بنتائج الدراسة، قائلةً إن التحيز الجنسي لا يزال موجودًا في العمل ولا يزال عصرنا يعاني من فكرة نجاح القطاعات المختلفة بفضل الذكور.

ورجحت “بريديسون” أن أرباب العمل يصفون الرجال عادةً بالواثقين والطموحين أكثر من النساء، لأنها الصفات التي يتمنون رؤيتها في أنفسهم.