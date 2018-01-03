سائق تاكسي يصبح مليونيرًا دون أن يدري (صور)

ابتسم الحظ دون سابق إنذار لسائق سيارة أجرة في بريطانيا بعدما تحوّل إلى مليونير بين عشية وضحاها عقب فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

ونسي أمو ريزيلي، البالغ 50 عامًا، من “غلوسستر”، التذكرة في معطفه مدة يومين بعد شرائها دون أن يدرك أنه فاز بالجائزة وقيمتها 24.5 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الأرقام الرئيسة 18، 36، 48، 57، 58، 59 وكانت الجائزة من نصيب رقم 50، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقرّر ريزيلي وهو أب لخمسة أبناء التقاعد من مهنته ووهب سيارته للأعمال الخيرية وعلاج المرضى من أسرته وأصدقائه ثم الانتقال لمنزل جديد بعدما أصبح مليونيرًا.

وعبّر الرجل عن رغبته في امتلاك منزل مكون من أربع غرف نوم مع حمام سباحة في منطقة “غلوستر” حيث عاش كل حياته.