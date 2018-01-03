ما السر وراء حب الرجال للشقراوات أكثر من الأخريات؟

خلصت دراسة حديثة إلى أن الرجال يفضلون النساء الشقراوات أكثر من غيرهن، ويرونهن أصغر سنًا وأكثر صحةً من صاحبات الشعر البني والأسود، هذا فضلًا عن اعتبارهن أكثر إثارة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن باحثين قولهم إنه على الرغم من المميزات التي تتمتع بها المرأة الشقراء في عين الرجل عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الغرامية، إلا أن صاحبة الشعر البني لها الأولوية عندما يتعلق الأمر بالزواج؛ إذ يعتبرها الرجل أمًا مثالية.

واعتمدت دراسة أجرتها جامعة “أوغسبورغ” في ولاية “مينيسوتا” على 110 رجال، كشفت أن النادلات الشقراوات في المطاعم يحصلن على بقشيش أكبر من غيرهن، فضلًا عن تلقيهن عروض مساعدة من الزبائن.

وبعدما عرض علماء النفس صورًا لشقراوات وصاحبات الشعر البني والأسود على الرجال، صنف المبحوثون الشقراوات بالأكثر جاذبية والأكثر حظًا في العلاقات العاطفية.

ووجد الخاضعون للدراسة بعد رؤية صور لنساء عاريات الأكتاف، أن الشقراوات يظهرن أصغر سنًا وأكثر صحةً من غيرهن.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الرجال يعتبرون صاحبات الشعر الطويل أقل صحةً وجاذبيةً، فيما تكون فرص صاحبات الشعر متوسط الطول أفضل في العلاقة العاطفية.