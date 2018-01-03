بالفيديو.. “كاندي كراش” و”بلاي ستيشن” تتسببان بـ267 ألف حالة طلاق في مصر

كشف حقوقي مصري، عن تقرير حكومي صادر من قبل مجلس الوزراء المصري، يؤكد أن نسب الطلاق في مصر كارثية.

وقال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاجتماعية، إن السيدات في مصر أصبحن يستهن بالزواج، وبالميثاق الغليظ، لافتًا إلى أن معظم أسباب الخلع “تافهة” وغير حقيقية.

وأضاف الحقوقي المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن التقرير الحكومي أشار إلى أن هناك 17 ألف مطلقة بسبب لعبة “كاندي كراش”، و11 ألف مطلقة خلعت زوجها بسبب منعه لها من التدخين، و250 ألف مطلقة بسبب “بلايستيشن”.

وأوضح أن الخلع بشكل عام ليس حرامًا؛ ولكن تطبيق الخلع وآليات تنفيذه في مصر حرام شرعًا، متابعًا أن مصر أصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم في نسب الطلاق.

ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فإن نسب الطلاق في مصر ارتفعت من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل الإجمالي العام حاليًا إلى ما يزيد عن 3 ملايين مطلقة، وتشير محاكم الأسرة في مصر، إلى أن حالات الطلاق تأتي بمعدل 240 حالة يوميًا بنسبة حالة في كل 6 دقائق.