السعودية تحقق في إقامة حفل لزواج شابين مثليين بمكة (فيديو)

قالت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، إن شرطة منطقة مكة المكرمة تحقق في إقامة حفل زواج لشابين مثليين، بعد أن داهمت الحفل، وألقت القبض على المشاركين فيه.

ووفقًا لتلك التقارير، فقد أقيم الحفل نهاية الأسبوع الماضي، في استراحة بمركز قنونا، التابع لمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة، وقد تم توثيق أجزاء منه في مقاطع فيديو، صورت بالهواتف النقالة، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة مكة المكرمة؛ لكن نشطاء سعوديين يقولون إن الجهات الأمنية داهمت الحفل؛ بعد أن تلقت بلاغًا بالواقعة أثناء إقامته، وألقت القبض على كل من كان داخل الاستراحة، ويجري حاليًا التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

ويظهر في بضعة مقاطع فيديو منسوبة للحفل، شابان يحتفلان سويةً على أنغام الموسيقى بحضور عدد آخر من الشباب، دون أن يتمكن موقع “إرم نيوز”، من التأكد من حقيقة ما يثار بشأن تلك الفيديوهات.

وإذا ما أثبتت التحقيقات أن الحفل أقيم لزواج شابين مثليين بالفعل؛ فإنه سيكون أول حفل على نطاق المملكة بهذا التنظيم والمشاركة والعلنية، إذ سبق أن أوقفت الشرطة السعودية في أكثر من منطقة حوادث زواج مثليين على نطاق ضيق.