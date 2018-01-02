طيار يفاجئ مضيفة بطلب غريب وهكذا كانت ردة فعلها (فيديو)

فاجأ طيار أمريكي يُدعى جون ايمرسون المسافرين على متن الطائرة التي كان يقودها بطلب الزواج من حبيبته مضيفة الطيران لورين جيبس، أثناء الحديث عن حالة الطقس.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو لرد فعل لورين بعد إدراك طلب يدها للزواج خلال رحلة من مدينة ديترويت إلى أوكلاهوما الأمريكية.

وبدأ الفيديو بإخطار ايمرسون الركاب بحالة الطقس والمدة التي ستستغرقها الرحلة ثم مفاجأتهم بطلب الزواج من حبيبته التي عبرت عن فرحتها باحتضان الطيار، فيما واصل الركاب التصفيق لتهنئة العروسين.

وقال ايمرسون للركاب: “إنه يوم مميز جدًا لي أنا ولورين، إنها الذكرى السنوية لنا وهي واحدة من أفضل المضيفات الجويات، أريد أن نتذكر هذا اليوم طول حياتنا، أريد قضاء المتبقي من عمري معها”.

وقدم ايمرسون خاتم الزاوج للورين قبل طلب الزواج منها والعيش معه طول العمر.