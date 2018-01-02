شقيقة ترامب تعرض منزلها للبيع بـ23.9 مليون دولار (صور)

عرضت ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منزلها في سوق العقارات بمبلغ 23.9 مليون دولار.

ويقع المنزل، الذي تم بناؤه في العام 1956، في الواجهة البحرية لمدينة “بالم ييتش” في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويمتد على ما يقرب من 200 قدم على واجهة المحيط، ويضم 8 غرف نوم و11 حمامًا، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتبلغ مساحة القصر 10.455 قدم مربع، ويطل على المحيط من جميع الغرف تقريبًا، ويضم مكتبة، وفناء، وحمام سباحة في الهواء الطلق.

وتشير السجلات إلى أن شقيقة الرئيس الأمريكي اشترت العقار في العام 2004 بمبلغ 11.5 مليون دولار، وهو واحد من 16 منزلًا في “بالم بيتش”، وهدمت المبنى الذي كان موجودًا من قبل وبنت آخر جديدًا.

وعملت ماريان ترامب باري، البالغة من العمر 80 عامًا، والتي ولدت في مدينة “كوينز” بولاية نيويورك، محامية وقاضية وهي عضوة في الحزب الجمهوري في عهد الرئيس السابق، بيل كلينتون، في العام 1999 وخدمت حتى تموز/يونيو 2011.