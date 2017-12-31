كرة “تايمز سكوير” تجذب آلاف الأمريكيين في ليلة رأس السنة

يقصد مئات الآلاف ميدان “تايمز سكوير” الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية الليلة، لمشاهدة كرة ليلة رأس السنة 2018 الضخمة، وهي تسقط شيئًا فشيئًا حتى منتصف الليل، دون أن يلقوا بالًا للبرد القارس، وللإجراءات الأمنية التي لن يسبق لها مثيل.

وقالت شركة “أكيوويذر” للأرصاد الجوية، إنه “من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في حي مانهاتن وسط المدينة إلى حوالي 12 درجة مئوية تحت الصفر في آخر ساعات عام 2017.

وكانت ليلة رأس السنة عام 1917 شهدت أقل درجات حرارة، إذ وصلت إلى 17 درجة تحت الصفر.

وسافر مادري كوكس (16 عامًا) مع شقيقته ماتيسون (19 عامًا) ووالدهما من تكساس إلى نيويورك لمشاهدة سقوط الكرة في “تايمز سكوير”، وهو حدث قال إنه يأتي “مرة في العمر”.

وأضاف: “يستحق الأمر تحمل برودة الطقس لرؤية الكرة تسقط ليلة رأس السنة. سيكون أمرًا رائعًا”.

وقالت ماتيسون، إنها تعتزم ارتداء الكثير من الملابس مع حرصها على أن تبدو “جميلة بعض الشيء” كما ستشرب القهوة للشعور بالدفء.

وتتوقع الشرطة الأمريكية هذا العام، احتشاد نحو مليوني شخص في منطقة “تايمز سكوير” وسط مانهاتن. ويقترب هذا العدد من عدد المحتفلين في المكان العام الماضي، عندما كان الطقس أفضل، إذ بلغت درجات الحرارة في منتصف الليل 7 درجات مئوية.

وبعد ساعات من الانتظار في الميدان، سيشهد المحتفلون الكرة وهي تسقط تدريجيًا على مدار دقيقة لتستقر على الأرض عند منتصف الليل لتنطلق بعد ذلك الألعاب النارية، ومظاهر الاحتفال إيذانًا بمولد عام جديد.

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، للصحفيين الأسبوع الماضي: “هذا الحدث السنوي أي ليلة رأس السنة، هو من الأحداث التي ترتبط في أذهان الناس في جميع أنحاء البلد، بل في جميع أنحاء العالم بمدينة نيويورك”.

وأضاف أن سقوط الكرة المعتاد كل سنة في المدينة، مبعث فخر لنيويورك، وحدث مبهج وضخم.

وستقدم المغنية الشهيرة ماريا كاري، عرضًا غنائيًا في الميدان أملًا في تفادي العيوب الفنية التي خيمت على حفلتها في نفس المكان العام الماضي.

ويعود تقليد سقوط الكرة في ميدان “تايمز سكوير” سنويًا إلى عام 1907 أي بعد 3 سنوات من بدء احتفال سكان المدينة بليلة رأس السنة في الميدان.

وستسقط الكرة التي يصل قطرها إلى 3.7 متر تدريجيًا من مسافة 21 مترًا في آخر 60 ثانية من عام 2017.