بعد سنوات من حكم داعش.. الموصل تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية (صور وفيديو)  

طغت أجواء الاحتفال على مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية صباح الأحد، استعدادًا لاستقبال السنة الجديدة، وسط دعوات بأن يعم الأمن ربوع المدينة، التي تخلصت من تنظيم داعش المتشدد قبل أشهر.

ولم تشهد المدينة أي احتفالات خلال فترة سيطرة التنظيم عليها منذ العام 2014، إذ كان التنظيم يفرض رؤيته المتشددة على الأهالي، ويمنع أي مظاهر للفرح.

واستعدّت بلدية الموصل للاحتفال برأس السنة الجديدة، عبر تزيين شجرة الميلاد وسط المدينة بارتفاع 30 مترًا على منصة الاحتفالات، تعبيرًا عن التضامن بين مكونات المحافظة.

وعلّق المواطنون مستلزمات الزينة والبالونات على أبواب منازلهم، فيما بدا ضربًا من التحدي لتنظيم داعش، وإيذانًا بعودة الحياة بشكل تام إلى المدينة، التي رزحت تحت نير التطرف بضع سنوات.

في الأثناء كثفت الفرق التطوعية، ومنظمات المجتمع المدني، من نشاطاتها داخل الموصل، وجهّزت العشرات من الساحات العامة، والحدائق لتنظيم الاحتفالات بشكل مجاني، خاصة لذوي ضحايا الحرب والأيتام والطبقات الفقيرة التي تضررت من العمليات العسكرية في المدينة.

في المقابل، بدت الأجواء كئيبة في المخيمات على حدود المحافظة التي يقطنها آلاف النازحين من الساحل الأيمن للموصل، إذ غابت مظاهر الاحتفالات عن المخيمات التي تعاني الإهمال والحاجة إلى الكثير من المستلزمات الضرورية في ظل برد الشتاء القارس، لكن رغم ذلك وصلت بعض الجمعيات الخيرية والناشطين، لتنظيم احتفالات بسيطة للأطفال النازحين، ورسم الابتسامة على وجوههم.