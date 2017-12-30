رجل يتحول إلى بطل بعد توليد زوجته في السيارة (صور)

تحول أسترالي إلى بطل بعدما قام بتوليد زوجته داخل سيارتهما بينما كانا في طريقهما إلى المستشفى، في مدينة سيدني الأسترالية.

وتناقلت وسائل الإعلام الأسترالية صورًا التقطها المارة للحظة خروج المولود من سيارة والديه ودخوله سيارة الإسعاف قبل توجه الأسرة إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالة الأم.

وبحسب القناة التاسعة الأسترالية، فإن “الكسندرا”، 39 عامًا، وضعت مولودها الثاني في سيارتها فوق جسر “أنزاك” في سيدني بمساعد زوجها “ليون”.

وقال مساعد الطبيب “شون بوينتون” للقناة إن عددًا قليلاً من المسعفين دخلوا السيارة لمساعدة الأم، وأحد الضباط ساعد الأب بشكل رائع في ولادة ابنه.



