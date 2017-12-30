بأحدث حلقات مسلسل زواج الأطفال.. خطوبة طفلين بمصر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صورة)

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية السبت، بحفل خطوبة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا من فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في محافظة الفيوم، في حين تعتبر هذه الخطوبة أحدث حلقة بمسلسل زواج الأطفال في مصر.

وأقد أشعلت صورة العروسين جدلًا وغضبًا على مواقع التواصل، إذ أكد المتابعون أن الواقعة مرفوضة، لاسيما أنها بين طفل ومراهقة قاصر، ومن غير الصحيح عقد خطبتهما في هذا التوقيت، كما وصف البعض ذلك بـ”التخلف والرجعية”، ملقين اللوم على الأهالي الذين يسمحون بذلك حيث يقتلون براءة أولادهم.

إزاء ذلك، رأت عضو مجلس النواب النائبة أمل زكريا، أن هذه ظاهرة زواج الأطفال انتشرت بصورة كبيرة وهي مرفوضة، ويجب تكاتف جميع أفراد المجتمع من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة، لوقف انتشارها والحد منها.

ودعت أمل زكريا في حديث لـ”إرم نيوز” إلى “ضرورة العمل على إيجاد خطة تتعاون فيها جميع الأطراف المعنية، للتوصل لأفضل السبل لكيفية محاربة تلك الظاهرة والعمل على توعية الأهالي بخطورتها”.

يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت على أن الزواج قبل ١٨ عامًا يتسبب في إصابة ٢٠% من الفتيات بالنزيف الحاد الذي يؤدي للوفاة.

كما تحرص الوزارة على صياغة سلسلة من الرسائل لإقناع الأسر بالعدول عن زواج الأطفال والقصر، وتعمل مع وزارة العدل على إعداد قانون لتجريم زواج الفتيات قبل سن ١٨ عامًا.

وكان مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة، الدكتور طارق توفيق، قال إن “عدد المتزوجات دون السن القانونية بلغ حوالي 14.6% من مجمل الزيجات في مصر”.

وشدد توفيق على أن “زواج الفتيات القُصَّر يؤدي إلى أضرار صحية وعاطفية وتعليمية، فضلًا عن إهدار حقوقهن القانونية، بالنظر إلى عدم تسجيل الزواج بشكل رسمي”.