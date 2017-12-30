“حساب المواطن” يتوعد هذه الفئة

توعد القائمون على برنامج “حساب المواطن” السعودي بمعاملة المماطل في تحديث معلوماته أسوة بمن قدم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

جاء ذلك في وقت أمهلت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي برنامج حساب المواطن 15 يومًا لتحديث بياناتهم، عند حدوث أي تغييرات في وضعهم المالي أو الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن عقوبات المماطل تصل إلى إيقاف الطلب الخاص به، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، مع استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق.

ومن المقرر صرف الدفعة الثانية من الدعم، وإيداعها في حسابات المستحقين، في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم، قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري.