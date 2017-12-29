نفي لوفاة الأميرة الجوهرة والدة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأمراء وأميرات معلومات عن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، اليوم الجمعة، لكن بعض أقرباء الأميرة نفوا الخبر مؤكدين أنها بصحة جيدة.

وقال حساب موثق باسم خالد بن منصور بن جلوي: إن “الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بخير، وما يتم تناقله خبر غير صحيح، الله يطول في عمرها ويمدها بصحة وعافية”.

وكتبت الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز، التي كانت أول من نشر الخبر في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر، “آسفة لعدم صحة المعلومة التي أتتني من شخص موثوق به”.

وظهرت الأميرة الجوهرة منذ نحو أسبوعين برفقة نجلها ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف.

وكانت للأميرة الجوهرة نشاطات ثقافية واجتماعية ونسائية كثيرة إبان حياة زوجها الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، قبل أن تبتعد عن النشاطات العامة مع تقدمها في العمر ومعاناتها مع عدد من الأمراض.

والأميرة الجوهرة هي بنت الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله آل سعود، الذي ساهم قبل نحو ثمانين عامًا مع ابن عمه الملك عبدالعزيز في توحيد أراضي السعودية، وهي شقيقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران.