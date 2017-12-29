شقق داخل أنابيب المياه لحل أزمة السكن في هونغ كونغ (فيديو)

توصل مهندس معماري صيني، إلى حل بإمكانه التخفيف من أزمة الشقق في مدينة هونغ كونغ، المكتظة سكانيًا.

ونجح المهندس، جيمس لو، في بناء شقق سكنية داخل أنابيب المياه الصلبة في المدينة، قائلًا إنه أراد الاستفادة من بقايا الفضاء بين العمران في المدينة ذات الأراضي المحدودة، والتي تُواجه نقصًا مُستمرًا في المساكن الشاغرة، بالتزامن مع زيادة الوافدين إليها.

وبحسب موقع “كوارتز” المعني بالأخبار الاقتصادية الإبداعية حول العالم، فإن الحكومة الصينية لم تُرّخص مثل هذه الإجراءات، ولكنها أبقت الباب مفتوحًا، لكل من لديه فكرة غير تقليدية؛ لإيجاد حلول للأزمة السكنية وارتفاع الإيجارات في هونغ كونغ.

وكانت شركة ماركبوكس الصينية للمباني المتنقلة، حوّلت حاويات شحن لشقق صغيرة، وذلك كحل غير تقليدي لأزمة السكن في هونغ كونغ، ولتكون بسعر مناسب للسكان، لا سيما الوافدين الجدد.