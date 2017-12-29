عرضهم في صناديق دمى.. مركز تجاري صيني يؤجر الرجال للسيدات الوحيدات (فيديو وصور)

أتاح مركز تجاري الفرصة للنساء الوحيدات في الصين لاستئجار صديق خلال العطلة بسعر زهيد يصل إلى 11 جنيه إسترليني في الساعة، في حدث غريب ومثير للجدل.

ونُظم هذا الحدث الغريب من قِبل “مركز الصداقة التجاري” في هايكو عاصمة مقاطعة هاينان في أقصى جنوب الصين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تم وضع 6 رجال وسيمين داخل أكشاك تشبه صناديق دمى “باربي”، بينما تهافتت النساء على المركز التجاري من أجل استئجارهم.

وكتب على الملصقات المعروضة بجانب الرجال “استأجريني” و “لن تحتاجي إلى دفع مقدم”.

وتم تسعير كل رجل بما يعادل 11 جنيه إسترليني فقط مقابل الساعة، وبالفعل حاز الحدث الغريب على إقبال هائل.

ومن بين مميزات العرض المغري، وُعدت النساء بأن الرجال المستأجرين سيحملون حقائبهن، ويساعدهن على اختيار الملابس والتقاط الصور معهن.

وبالفعل تم استئجار شياوزوانغ، أحد الرجال الـ 6، من قِبل 4 سيدات مختلفات، جميعهن ​في أوائل العشرينات من عمرهن، وطُلب منه قضاء عشية عيد الميلاد برفقتهن في التسوق.

وقال:”نحن نقدم خدمات السيلفي، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب الاتصال الجسدي مع العميلات حتى إذا رغبن في ذلك”.

ومن جانبه، قال مدير المشروع “شي غوشان”:”أردنا أن نقدم للعملاء شيئًا جديدًا ومبتكرًا في موسم العطلات”. وأضاف “فكرنا في تأجير الرجال مدة يوم كامل كل مرة، ولكن اعتقدنا أن العميلات سيشعرن بالملل”.