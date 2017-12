“برواز دبي”.. الإمارات تفتتح أحدث عجائبها (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي لـ”برواز دبي” على موقع “تويتر” موعد الافتتاح الرسمي، في الأول من يناير/كانون الثاني 2018.

وبيّن الحساب فئات التذاكر، التي توزعت على 50 درهمًا للكبار، و20 درهمًا للصغار من عمر 3 إلى 12 سنة، فيما ترك الدخول لكبار السن مجانًا، إضافة إلى الأطفال تحت الـ 3 سنوات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيحظى الزوار الذين يفتتح أمامهم المعلم السياحي مطلع يناير من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساء بخوض تجربة ترفيهية سيتمكنون فيها من كتابة أسمائهم على لوح زجاجي، قبل أن يروها لاحقًا على شاشة كبيرة مثبتة في إحدى زوايا قمة “البرواز”.

ويعتبر “برواز دبي” أحد التصاميم المعمارية الفريدة التي تتميز بها إمارة دبي، حيث يمكنك الصعود إلى أعلى البرواز والاستمتاع بمشاهدة دبي القديمة والجديدة على يمينك ويسارك حيث يفصل البرواز بينهما، وفي ذات الوقت يعد جسر التواصل بين الماضي والمستقبل.

برواز دبي، يعرض لكم تطلعات وإنجازات دبي بشكل فريد..!

Dubai Frame, representing the aspirations of Dubai and its achievements..!

