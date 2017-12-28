تصريحات شيرين رضا تدفع أوقاف مصر لتغيير شروط “الأذان”

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن رفع الأذان، عقب تصريحات الفنانة شيرين رضا، والتي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية، بين مؤيد لتصريحاتها، وداعٍ إلى تفعيل الأذان الموحد، وبين رافض لها بشدة، ومنتقد لطريقتها.

ومن جانبه قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزراة الأوقاف، إن الوزارة أرسلت خطابًا لكل المديريات التابعة لها في المحافظات كافة، بتطبيق اشتراطات جديدة لرفع الأذان.

وأشار طايع في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى أن الطريقة الجديدة تتمثل في اختيار مؤذنين بأصوات جيدة، ومنع أي صوت غير جيد من رفع الأذان، بالإضافة إلى عقد اختبارات للموظفين على وظيفة “المؤذنين”.

وأضاف أن الوزارة تدرس منع مكبرات الصوت في الإقامة والصلوات الجهرية، مشددًا على أنه لا توجد نية لدى الوزارة لمنع مكبرات الصوت في خطبة الجمعة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق إغلاق ٢٠ ألف زاوية كانت متاخمة لمساجد كبرى، وأشارت إلى أن مشروع الأذان الموحد تعطل بسبب سرقة بعض الرسيفرات الخاصة بالأذان من المساجد، وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن المساجد، التي تستخدم مكبرات صوت عالية.

وكانت الفنانة شيرين رضا قد أبدت استياءها من أصوات بعض المؤذنين، ووصفتها بـ”الجعير”، ما أثار ردود فعل غاضبة، وصلت إلى المطالبة بمحاكمتها بتهمة ازدراء الأديان.